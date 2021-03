"Chez les juniors, le staff technique a choisi Salah-Eddine Cherki, Meroune Brenis, Khaled Mansouri et Abdelkrim Ferkous, alors que chez les seniors, le choix s'est porté sur Youcef Reguigui, Azeddine Lagab, Nassim Saïdi et Hamza Mansouri", a-t-on appris auprès de l'instance fédérale.

Au total, 16 cyclistes représentent l'Algérie à ces Championnats d'Afrique sur route, prévus du 2 au 6 mars au Caire, dont deux juniors (filles), à savoir : Nesrine Houili et Chahra Azzouz.

Chez les juniors (garçons), et outre les quatre éléments suscités, la sélection nationale compte parmi ses rangs le jeune Akram Belabsi, qui n'a pas été retenu pour le contre-la-montre "par équipes", mais qui selon la même source "devrait être présent au contre-la-montre individuel".

Concernant les seniors, et outre les quatre éléments suscités, la sélection nationale compte parmi ses rangs Hamza Yacine, Ayoub Sahiri , Mohamed Amine N'hari, Abderraouf Bengayou, Oussama Cheblaoui, Lotfi Tchambaz et Yacine Chalel. Les épreuves du contre-la-montre, par équipes et individuel, seront suivis du Championnat d'Afrique sur piste, prévu du 11 au 14 mars, également en Egypte.

Lors de la précédente édition, disputée en 2019 (ndlr, celle de 2020 a été annulée en raison de la pandémie), la sélection algérienne s'était amèrement contentée de la médaille d'argent, car la première place semblait largement à sa portée.

En effet, un problème administratif avait perturbé son déplacement en Ethiopie, qui avait abrité ces championnats d'Afrique 2019 et cette situation avait fini par remettre en cause son sacre.