Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a battu en brèche les rumeurs colportées contre sa personne, notamment celles en lien avec son état de santé, précisant qu'elles avaient pour source des sites électroniques dans un pays voisin diffusant depuis l'Europe.

Lors d'une entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée lundi soir, le Président Tebboune s'est dit révolté contre ces personnes sans loi ni foi prétendant que je n'étais pas malade et que j'avais été victime d'une attaque ..., affirmant que "97% de ces rumeurs émanent de l'étranger et vous en connaissez bien la provenance".

"Nous avons les informations et nous connaissons ces sites, au nombre de 98. Ils sont chez nos voisins et diffusent depuis la France et l'Espagne", a-t-il soutenu . Evoquant son état de santé qui l'a obligé à une absence de quatre mois, le Président Tebboune a rappelé qu'il s'était engagé avec le peuple à la transparence et qu'il n'avait pas changé se disant "attristé par les rumeurs qui circulent".