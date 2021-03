Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que l’Algérie entretenait avec la France de bonnes relations loin du complexe d’ancien colonisateur, soulignant l’existence de lobbies en France qui cherchent à saper ces relations.

Lors de son entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée lundi soir par l’ENTV, M. Tebboune a mis en avant sa relation "cordiale" avec le Président français, "qui a permis d’atténuer une certaine crispation dans les positions".

Il a fait état, dans ce sens, de puissants lobbies en France, notamment "un impliquant des voisins et qui s’emploie à parasiter les relations entre les deux pays et un autre représentant ceux qui ont perdu leur paradis (l’Algérie) et qui leur reste en travers de la gorge", a-t-il déclaré. Le Président français, a-t-il poursuivi "est au courant du puissant lobby qui cherche à saper les relations entre les deux pays". A une question sur le dossier de la Mémoire et la reconnaissance par la France de ses crimes coloniaux en Algérie, et principalement les explosions nucléaires, le Président Tebboune a fait remarquer que "les bonnes relations de l’Algérie ne sauraient être au détriment de l’Histoire ou de la mémoire". "Nous ne renoncerons jamais à notre mémoire qui ne peut faire l’objet de marchandage mais les choses doivent se régler intelligemment et sereinement", a-t-il souligné.

Il a expliqué que le Pouvoir algérien "avance résolument dans le cadre des bonnes relations avec la France car cette voie est toujours bénéfique ".