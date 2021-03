Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l’Armée nationale populaire (ANP) "a atteint un niveau de professionnalisme qui la tient à l'écart de la politique".

"L'Armée nationale populaire a atteint un niveau de professionnalisme qui la tient à l'écart de la politique. C’est une armée disciplinée qui applique les instructions du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", a précisé le Président de la République lors d'une entrevue accordée à des responsables de médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes nationales de la Télévision et de la Radio.

"L'ANP est mon plus fort soutien. Elle protège la patrie, la Constitution et les frontières, et sans elle, les terroristes auraient pu infiltrer les marches populaires", a soutenu le Président Tebboune, rappelant à ce propos l’arrestation d’individus munis d’armes blanches lors des dernières marches.

"Ce sont l'Armée et les services de la sécurité qui veillent à protéger le peuple pour qu'il puisse s’exprimer librement", a expliqué le Président de la Rép ublique.

Déplorant les rumeurs sur son état de santé et sa prétendue démission, le Président Tebboune nie avoir un conflit avec l’institution militaire, affirmant qu’il ne décevra pas le peuple qui a placé sa confiance en sa personne.

"L’Algérie est une force de frappe en Afrique. Notre armée est forte et nous préserverons notre prolongement stratégique en Afrique ou ailleurs", a-t-il soutenu, soulignant que l’ANP "ne sera pas envoyée à l’étranger", notre mission étant d’"aider nos voisins à surmonter les étapes difficiles et les crises qu’ils traversent ". Et d'ajouter, l’Algérie "œuvre actuellement à retrouver ses forces et son leadership au plan régional, dans le respect de la souveraineté d’autrui, sans renoncer à sa souveraineté et à ses positions ".

L’Algérie "n'est sous le protectorat d'aucun pays", a martelé le chef de l’Etat, indiquant qu’il existe un pays dans la région "qui applique ce qu’on lui dicte".