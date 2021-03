Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé lundi que le changement profond du Gouvernement interviendra après les prochaines élections législatives.

"Je n'ai pas voulu opérer un changement total du Gouvernement par respect au peuple.

Nous sommes à l'approche d'élections législatives qui seront organisées dans les deux ou trois mois prochains", a indiqué le Président Tebboune lors de son entrevue périodique avec des responsables de médias nationaux diffusée lundi.

Le changement du gouvernement interviendra immédiatement après les élections "en fonction de l'issue de ces échéances", a-t-il ajouté.

Evoquant le dernier remaniement ministériel partiel, le président de la République a rappelé qu'il a ciblé certains secteurs, à l'instar de l'Energie et de l'Industrie, des secteurs, a-t-il dit, qui n'ont pas donné de résultats sur le terrain, notamment en ce qui a trait à la vie quotidienne des citoyens.

Relevant des aspects positifs et négatifs pour ce qui est de l'action du Gouvernement, le Président Tebboune a cité cinq ou six ministres qui ont "fait co uler beaucoup d'encre, dans des affaires de mœurs même".

Les membres du premier Gouvernement ont été choisis "en satisfaction des revendications du Hirak béni et authentique qui appelait à un changement institutionnel", a assuré le chef de l'Etat.

Il dira sur ce point, "j'ai essayé autant que faire se peut de nommer de nouvelles têtes et j'ai honoré cet engagement en désignant de jeunes ministres et cinq ministres issus du Hirak, dont le travail de certains commence à donner ses fruits sur le terrain".