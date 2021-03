Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a présidé, mardi, l'installation du wali de Timimoun, Youcef Bechlaoui, en application de la décision du président de la République, M. Abdemadjid Tebboune portant promotion de dix (10) circonscriptions administratives du Sud en wilayas à part entière.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du wali d'Adrar, Larbi Bahloul, des autorités locales et sécuritaires, ainsi que des représentants de la société civile.

Dans son allocution, M. Beldjoud a mis en avant l'importance du nouveau découpage administratif qui est, a-t-il ajouté, en adéquation avec " les nouveaux besoins du pays et avec ces régions du Sud". La promotion de Timimoun au rang de wilaya, a pour buts, d'"améliorer le cadre de vie du citoyen, promouvoir l'investissement et le climat des affaires et créer des emplois pour les jeunes", a-t-il ajouté.

Après avoir transmis les salutations du Président de la République et du Premier ministre à la population de la wilaya, le ministre a affirmé que "l'intérêt porté à la wilaya de Timimoun est u ne question d'une importance capitale, à laquelle sont associés les institutions de l'Etat et les acteurs de la société civile".

M. Beldjoud a rappelé, à l'occasion, l'importance d' "une participation massive des jeunes" aux prochaines législatives", pour "donner un nouveau souffle à la représentation de l'Etat et au service du citoyen, à travers les structures et les institutions sur lesquelles repose l'Algérie nouvelle".

Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer dans "un cadre de concertation", de "se rapprocher des citoyens, et "de prendre en compte" leurs préoccupations, pour "une véritable relance à même de consacrer la démocratie participative qui dessine les contours de l'Algérie nouvelle". M. Beldjoud a tenu à saluer "le rôle primordial" de l'Armée nationale populaire (ANP), sous le commandement du Président Tebboune, dans la protection des frontières nationales.

Pour sa part, le wali d'Adrar a qualifié la promotion de Timimoun au rang de wilaya, de "décision historique", laquelle devra "consolider l'attractivité des territoires et répondre aux aspirations et ambitions de la population au développement socio-économique".

A leur tour, les habitants de la wilaya ont fait part de "leur remerciement et de leur estime au Président de la République, pour son en gagement tenu quant à la promotion de Timimoun au rang de wilaya à part entière", affirmant que cette décision permettra à leur wilaya de "jouer un rôle pionnier dans le développement de l'économie nationale, notamment à l'extrême Sud".

Pour rappel, le président de la République avait décidé, le 21 février 2021, de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives du Sud du pays en wilayas à part entière. Il s'agit des wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair et El Menia.