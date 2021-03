Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine Oualid, ont signé mardi à Alger une convention de coopération dans le cadre du soutien aux startups activant dans les secteurs énergétique et minier.

En marge de la cérémonie d’inauguration de l’accélérateur de startups, "Algeria Venture" présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre de l’Energie et des Mines et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, ont paraphé une convention de coopération afin de promouvoir l’innovation dans le secteur de l’énergie et des mines.

Selon M. Arkab, cette convention doit permettre d’accompagner les startups notamment dans les domaines d’activités de Sonatrach en bénéficiant des opportunités du secteur. Il s’agit, selon le ministre de l’Energie et des Mines de soutenir les startups spécialisées dans l’innovation et dans le développement du secteur de l’énergie et des mines gr âce à la valorisation des projets portés principalement par les jeunes. De plus, cette convention doit contribuer, a-t-il dit, à faciliter la signature de contrats entre les grandes entreprises et les startups, notamment en ce qui concerne le secteur des services "pour lesquelles des millions de dollars sont dépensés chaque année".

"Il s’agit de donner la priorité aux entreprises innovantes dans le secteur, et ce, avec la généralisation de cette convention à l’ensemble des secteurs dans le but de créer de la richesse", a estimé M. Arkab. Pour sa par, M. Oualid a souligné l’intérêt de cette convention et de l’ensemble des mécanismes de soutien aux startups afin de permettre, à terme, à ces dernières d’exporter leurs services, notamment en Afrique. De plus, il a assuré le soutien de son département ministériel aux jeunes porteurs de projets "qui étaient dans le passé marginalisés poussant nombre d’entre eux à migrer". "Notre but aujourd’hui est de leur fournir tous les moyens pour concrétiser leurs projets ici en Algérie en bénéficiant de l’ensemble des mécanismes de l’Etat qui leurs sont dédiés", a expliqué M. Oualid.