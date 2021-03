Au total, 260 écoles primaires de M’sila seront approvisionnées prochainement en gaz propane en citernes pour le chauffage ont annoncé, mardi, les services de la wilaya.

Cette opération a nécessité la mobilisation d’un montant de plus de 150 millions de dinars, ont précisé les mêmes services, ajoutant que les 260 établissements scolaires concernés recourent jusqu’à présent au gasoil pour chauffer les salles de classe.

L’approvisionnement de ces établissements scolaire en gaz propane est pris en charge par l’entreprise nationale Naftal pour un délai de réalisation de plus de six (6) mois, et ce parallèlement à des opérations d’approvisionnement des zones d’ombre de la wilaya en gaz propane en citernes, a-t-on indiqué.

Selon les mêmes services, il s’agit de réduire par cette opération les charges de fonctionnement des établissements scolaires et de garantir la durabilité de l’approvisionnement en gaz propane.

Pour rappel, la wilaya de M’sila a lancé au cours des deux derniers mois une opération d’approvisionnement en gaz propane au profit de 275 zones d’ombre.