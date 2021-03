Pas moins de 30 opérations d’aménagement urbain visant à améliorer les conditions de vie de la population ont été lancées "récemment" à travers l’ensemble de la wilaya d’El Tarf, a indiqué mardi la directrice locale de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC).

"Entamées depuis le début de l’année en cours, ces opérations portent sur la réalisation de travaux d’aménagement, de raccordement aux différents réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, l’éclairage public, l’aménagement des routes et la réalisation des structures nécessaires au niveau des 24 communes de cette wilaya frontalière", a précisé Djihane Derdour.

La même source a également précisé qu’un investissement public de l’ordre de 700 millions de dinars a été consacré par l’Etat en vue de la concrétisation de l’ensemble de ces opérations d’aménagement. "Près d’une dizaine d'opérations ciblant plusieurs sites ont été achevées, trois (3) sont en voie d’être lancées, alors que les opérations restantes le seront incessamment", a-t-elle indiqué.

La responsable locale de la DUAC a rappelé, dans ce contexte, les efforts déploy és par l’Etat pour améliorer le quotidien des populations et leur assurer commodités et bien être, faisant état des derniers travaux de réalisation de voiries et de réseaux divers, lancés le 18 février dernier au niveau du groupement d’habitations rurales, sis à Oued Ghiat, relevant de la daïra de Boutheldja pour un montant de 26 millions de dinars.