L'euro entamait mardi une troisième séance consécutive de baisse face au dollar, les cambistes misant sur une reprise rapide aux Etats-Unis par rapport à l'Europe.

L'euro cédait 0,31% à 1,2012 dollar, et est passé sous le seuil symbolique de 1,20 dollar pour la première fois depuis trois semaines avec un plus bas à 1,1992 dollar vers 09H10 GMT.

"La combinaison du succès des vaccins, des mesures de relance budgétaire et des politiques monétaires" de la Banque centrale américaine (Fed) "promet une explosion de l'activité économique (aux Etats-Unis) au lendemain de la pandémie", commente Ricardo Evangelista, analyste.

Les cambistes estiment que la reprise pourrait atteindre un tel niveau que la Fed devra resserrer sa politique monétaire, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

"Nous atteignons des sommets de pessimisme sur les perspectives de la zone euro", prévient Kit Juckes, analyste, qui estime que l'euro pourrait reprendre sa hausse à moyen terme.

Les cambistes observent également la manière dont les banques centrales réagissent à la hausse des taux sur le marché obligataire.

"La Fed et la Banque d'Anglet erre (BoE) sont restées détendues, alors que la BCE a réagi", a souligné l'analyste Ipek Ozkardeskaya.