Les protégés du coach Mohamed Lacete devaient achever leur préparation en Algérie avant de se rendre au Maroc, incluant ces deux matchs amicaux de préparation, qu'ils devaient disputer les 4 et 7 mars à Alger, face à leurs homologues ivoiriens. Mais en raison de la récente décision des pouvoirs publics d'annuler tous les vols réguliers vers l'Algérie, la sélection nationale ivoirienne des U17 n'a pu se déplacer à Alger, ce qui a conduit à l'annulation de ces deux matchs amicaux. Cependant, Lacete ne pouvait se permettra un tel luxe, car il comptait énormément sur ces deux joutes amicales, pour apporter les derniers réglages à son travail, avant d'aborder la CAN. Ainsi, après concertation avec le Bureau fédéral, il a été décidé de trouver une solution de rechange, pour compenser l'annulation de ces deux joutes amicales contre les Eléphants, et permettre aux U17 de parfaire leur préparation avant d'aborder la CAN. Les Algériens vont donc devoir se rendre au Maroc dès samedi prochain, pour avoir le temps de trouver deux sparring-partners, sur place. La sélection nationale, qui a entamé sa préparation avec les joueurs locaux, a été renforcée dimanche soir par l'arrivée de 13 joueurs évoluant à l'étranger et qui selon la FAF, ont rejoint le Centre technique de Sidi-Moussa directement après leur arrivée. Concernant le programme de ce lundi, les joueurs commenceront par une séance d'entraînement, dans la matinée, alors que dans l'après-midi, "ils passeront des IRM, dans le cadre de la préparation de leur dossier médicaux pour la CAN" a encore précisé la FAF dans un communiqué, ajoutant qu'une "séance nocturne pourrait être programmée dans la soirée, pour compléter le travail de cette journée". A la CAN-2021, la sélection algérienne évoluera dans le groupe B, avec le Nigeria, la Tanzanie et le Congo. Elle entamera le tournoi le 14 mars face au Congo, avant de croiser le fer avec respectivement la Tanzanie (le 17) et le Nigeria (le 20) du même mois. Les deux premiers dans chacun des trois groupes, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifient pour les quarts de finale. L'unique participation de l'Algérie à la CAN des U17 remonte à 2009, lors de l'édition disputée à domicile, et qui avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1).