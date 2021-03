Les membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne du sport scolaire (FASS), réunis en session ordinaire dimanche à Alger, ont adopté les bilans moral et financier de l'exercice 2020 ainsi que le bilan quadriennal 2017-2020.

Les travaux de l'AGO ont été marqués par la présence de 63 membres sur les 93 que compte l'assemblée générale de la FASS. Les membres de l'AG ont d'abord commencé par le bilan moral, adopté avec un total de 58 bulletins oui contre 5 bulletins non, avant de passer au bilan financier qui a été également approuvé par 57 membres contre 5 non et un bulletin nul.

En vue de l'assemblée générale élective (AGE), prévue dimanche 14 mars (9h00) à Alger, les membres des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes ont été désignés.