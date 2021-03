Une surface estimée à 1.400 hectares a été réservée dans la wilaya d’El Bayadh pour la plantation des pommes de terre, lancée en fin février dernier, a-t-on appris lundi de la direction des services agricoles (DSA). Le chef du bureau production et appui technique, Omar Remis a souligné que l’opération de plantation, lancée dans des communes du sud à l’instar de Labiodh Sidi Cheikh avant de la généraliser aux autres communes réputées par ce genre de cultures agricoles. La DSA a initié, en parallèle à cette opération qui se poursuivra jusqu’à fin mai prochain, une campagne de vulgarisation et de sensibilisation au profit des professionnels de cette filière, dont le nombre a atteint 100, sur la préparation du sol, la protection des récoltes et l’utilisation rationnelle des moyens d’irrigation, entre autres. Ces actions de vulgarisation agricole portent aussi sur l’importance de l’utilisation des semences et intrants pour accroitre le rendement de la production, sachant que les besoins de la wilaya en semences sont estimés cette saison à 45.000 quintaux. La production de pomme de terre de saison a atteint, l a saison agricole écoulée, plus de 314.000 qx destinés à la consommation et plus de 16.000 qx de semences, alors que la surface totale emblavée est de 1200 ha, a-t-on rappelé. La production de pomme de terre d’arrière saison a atteint, lors de la campagne de cueillette qui a pris fin janvier dernier, plus de 164.000 qx.