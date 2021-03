Compte tenu de sa position stratégique à proximité des pays du Sahel, Bordj Badji Mokhtar peut jouer un rôle majeur dans la relance du commerce extérieur, notamment le troc, et les échanges commerciaux avec les pays de la région, et s'ériger ainsi en pôle commercial à même de favoriser l'essor des différentes activités tertiaires dans ce domaine.

Zone steppique et commerciale par excellence, Bordj Badji Mokhtar voit également s'ouvrir à elle des perspectives économiques prometteuses dans les domaines du tourisme et de l'agriculture, notamment dans la région de Timiaouine, qui recèle de magnifiques sites naturels touristiques. De plus, Timiaouine dispose de vastes étendues de terres arables à même d'as surer une production agricole de qualité supérieure et avec de meilleurs rendements, surtout dans le périmètre agricole de Tagraouet, qui pourra attirer des investisseurs après l'achèvement des travaux de bitumage de la route reliant Bordj Badji Mokhtar à Timiaouine. La décision de promotion de Bordj Badji Mokhtar en wilaya à part entière a été saluée par la population locale qui y voit des perspectives prometteuses de développement dans cette région, selon de nombreux citoyens. Voie d'accès aux autres pays africains, Bordj Badji Mokhtar constitue un important pôle économique dans l'approvisionnement du marché local en ressources animales, notamment les wilayas du grand sud, a souligné Boudjemaâ Bilel, enseignant à l'Université d'Adrar. Une activité pouvant drainer des investissements pour la création de projets dans le domaine de l'agroalimentaire en lien avec l'élevage de bétail et contribuer ainsi au renforcement des capacités de production nationale de viandes et à la création d'emplois au profit des habitants de cette région frontalière.