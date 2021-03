Le Conseil des ministres a tenu, dimanche, sa réunion périodique, sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.

L'ordre du jour de la réunion a porté, outre l'exposé du Premier ministre sur l'activité gouvernementale, sur l'examen de plusieurs exposés sectoriels, dont le premier a été celui présenté par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales sur le fonctionnement de la Commission d'aide à la définition des sites, la promotion de l'investissement et la régulation du foncier, en sus d'un état des lieux sur le foncier industriel.

Le Conseil des ministres a suivi, après, les exposés du ministre du Commerce sur l'approvisionnement du marché et le phénomène d'instabilité des prix, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur la situation sanitaire et le programme de vaccination anti-COVID-19 puis du ministre de l'Industrie pharmaceutique sur la production du vaccin localement.

En fin le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques a présenté un exposé sur le recensement des mesures de simplification des dispositifs liées aux activités économiques soumises à autorisation.