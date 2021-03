Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, la création d'un outil de contrôle de la mise en oeuvre des décisions du gouvernement dans tous les domaines en vue de répondre aux préoccupations des citoyens.

Intervenant lors de ce conseil, le Président Tebboune a ordonné la mise en place d'un moyen permettant de contrôler le degré d'application des décisions du gouvernement dans tous les domaines en vue de trouver des solutions à même de répondre aux préoccupations des citoyens, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président Tebboune a mis également l'accent sur la nécessité de distinguer entre l'expansion urbanistique et les zones d'ombre et les villages.

La réunion a porté sur plusieurs secteurs, à savoir l'Intérieur et les Collectivité locales, la Santé, l'Industrie pharmaceutique, le Commerce et la Pêche et les Ressources halieutiques.