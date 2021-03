Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a félicité lundi les agents de la Protection civile, hommes et femmes, à l'occasion de leur Journée mondiale, et leur a exprimé sa gratitude pour ce qu'ils ont donné au pays "avec courage et professionnalisme".

"A l'occasion de votre journée mondiale, je tiens à exprimer ma gratitude aux agents de la Protection civile, hommes et femmes, pour ce que vous avez donné au pays avec courage et professionnalisme. Vous avez incarné les valeurs humanitaires en vous mobilisant pour secourir et sauver les vies face à la pandémie Covid-19. Nous n'oublierons jamais vos collègues, morts en martyrs pour sauver les autres.

Leurs noms sont inscrits sur le registre des chouhada du devoir de la Protection civile", a tweeté le Premier ministre.