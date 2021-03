Vingt-trois (23) personnes ont trouvé la mort et quatre-vingt-seize (96) autres ont été blessées dans 62 accidents de la circulation enregistrés dans 33 wilayas du 25 au 28 février écoulé, indique lundi un bilan de la Gendarmerie nationale (GN).

Ces accidents ont été enregistrés, selon la même source, dans les wilayas d'Adrar, Chlef, Oum el Bouaghi, Batna, Biskra, Béchar, Blida, Tamanrasset, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saida, Skikda, Sidi Belabbès, Guelma, Constantine, Médea, Mostaganem, M'sila, Mascara, Oran, Ilizi, Boumerdes, Tindouf, El Tarf, Tipaza, Mila, Ain Temouchent et Relizane. Concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants, les unités de la GN ont saisi, durant la période allant du 25 au 28 février, un total de 22.319 comprimés psychotropes, un montant de 179.300 issu des revenus de ce trafic, 7 moyens de transport, et procédé à l'arrestation de 18 individus.

S'agissant de la lutte contre la fraude et la contrebande, les mêmes services ont saisi ,au cours de la même période, 6941 unités de boissons alcoolisées, 2000 sacs de tabac à ch iquer, 54 quintaux de la même matière, et 161 unités de papier à rouler.

La même source fait état de la saisie de 7595 boites de cigarettes de différentes marques, 610 boites de tabac pour Chicha, 115 téléphones portables, 3 machine brise roches, 2 générateurs électriques, 10 quintaux et 90 kg de viandes de volaille, 1 quintal et 50 kg de viandes rouges, et des montants de 35.000 Da, 4850 euros, 120 USD et 1430 dinars tunisien.

Douze (12) moyens de transport ont été saisis et trente-et-un (31) individus ont été arrêtés dans les wilayas de : Bejaia, Biskra, Alger, Djelfa, Sétif, Skikda, Sidi Belabbès, Mostaganem, Annaba, Oran, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Saida, El Tarf, et Souk Ahras. Pour ce qui est de la lutte contre l'immigration clandestine, les unités de la GN ont procédé à l'arrestation ,les 27 et 28 février dernier à Boumedes et Saida, 9 ressortissants de différentes nationalités et un citoyen algérien ayant facilité leur séjour illégal dans le pays.

En matière de lutte contre la falsification de la monnaie nationale, les forces de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 27 février à Tiaret, 34 faux billets en coupures de 2000 et 1000 Da, et arrêté 2 individus impliqués dans l'affaire.