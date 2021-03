Un navire militaire américain a accosté à Port-Soudan lundi, au lendemain de l'arrivée d'une frégate russe dans ce même port stratégique soudanais de la mer Rouge où Moscou compte établir une base navale, selon des médias. L'arrivée du contre-torpilleur américain USS Winston S.

Churchill à Port-Soudan intervient dans un contexte de rapprochement entre Washington et Khartoum, après le retrait --fin 2020-- du Soudan de la liste américaine des Etats accusés de soutenir le terrorisme et la chute de l'ex-autocrate Omar el-Béchir en avril 2019.

Ce navire est "le second à s'arrêter au Soudan cette semaine", signe du "soutien américain à la transition démocratique" soudanaise, selon Brian Shukan, le Chargé d'Affaires des Etats-Unis au Soudan.

Arrivé le 24 février, l'USNS Carson City, un bâtiment de transport expéditionnaire rapide était lui "le premier navire de la marine américaine à visiter le Soudan depuis des décennies", a indiqué dans un communiqué l'ambassade américaine à Khartoum.

Ces étapes "soulignent la volonté" de l'armée américaine de "renforcer (son) partenariat renouvelé" avec les forces armées soudanaises.

Dimanche, la marine soudanaise accueillait déjà à Port-Soudan un bâtiment russe, la frégate Amiral Grigorovitch.

Une escale qui "fait partie du développement des relations diplomatiques" entre la Russie et le Soudan, a déclaré dimanche l'armée soudanaise.

Moscou a annoncé en décembre un accord avec Khartoum prévoyant la construction d'une base navale à Port-Soudan, qui servira comme "centre d'appui logistique" et pour des "réparations et des opérations de ravitaillement", selon le gouvernement russe.