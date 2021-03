Des brigades mixtes d'inspection, Industrie pharmaceutique-Commerce, seront chargées des contrôles au niveau des établissements pharmaceutiques, a indiqué lundi le ministère de l'Industrie pharmaceutique. "Des brigades mixtes d'inspection (Industrie pharmaceutiques-Commerce) seront chargées des contrôles nécessaires au niveau des établissements pharmaceutiques, et ce, suite à la décision retenue conjointement entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère du commerce", a souligné le ministère dans un communiqué. Dans le cadre du plan d'action visant à assurer la disponibilité et l'accessibilité du médicament aux citoyens, le ministère de l'Industrie Pharmaceutique informe et rappelle à l'ensemble des opérateurs intervenant dans la chaine du médicament (producteurs, importateurs et distributeurs en gros et pharmaciens d'officine) que certaines pratiques commerciales sont "strictement interdites". Il s'agit, précise le ministère, des pratiques commerciales susceptibles d'entrainer des tentions et ruptures d'approvisionnement de certains mé dicaments en n'importe quel point du territoire national, telles les pratiques de retentions, de ventes associées (ventes concomitantes), de vente dites par packs ou selon le montant de la facture ou selon les quantités commandées, Ces agissements sont "passibles de sanctions administratives, financières et pénales" conformément à la législation en vigueur, avertit le ministère. Toute personne victime de ces pratiques commerciales illégales concernant le médicament pourra désormais, avance la même source, porter directement à la connaissance du ministère de l'Industrie pharmaceutique sa réclamation via la boite email "requetemedic@miph.gov.dz".

La réclamation doit porter l'identification du requérant et être accompagnée d'éléments informatifs permettant sa prise en charge, ajoute le ministère.