Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors du conseil des ministres qu'il a présidé dimanche, la poursuite des contacts avec le partenaire russe pour le lancement du projet de production du vaccin Sputnik V en Algérie, dans les plus brefs délais.

"Après avoir écouté un exposé présenté par le ministre de l'Industrie pharmaceutique sur la production locale du vaccin, M. Tebboune a ordonné la poursuite des contacts avec le partenaire russe pour faire aboutir le projet de production du vaccin Spoutnik V en Algérie, dans les plus brefs délais", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Par ailleurs, le Président de la république a donné des instruction pour l'accélération des "procédures de soutien à l'investissement dans l'industrie pharmaceutique afin de réaliser les objectifs tracés de réduire les importations pharmaceutiques d'au moins 400 millions USD d'ici fin 2021, et de s'orienter vers l'exportation", précise la même source.