La progression des ventes de véhicules neufs au Japon a connu un coup d'arrêt en février (-2,2% sur un an), selon des données publiées lundi, alors que les constructeurs nippons ne sont pas épargnés par la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Il s'agit de la première baisse en cinq mois de ces ventes en volume. Au total 262.372 voitures, camions et bus neufs ont été écoulés dans le pays le mois dernier, selon l'association japonaise des concessionnaires automobiles (Jada).

La production au Japon de Toyota, Honda ou encore Nissan est affectée depuis janvier par la pénurie de semi-conducteurs, forçant ces constructeurs à arrêter certaines de leurs lignes ou usines pendant quelques jours. Les ventes en volume de Toyota au Japon ont néanmoins augmenté de 5% sur un an en février, en incluant sa marque haut de gamme Lexus (+12,4% sur la même période).

Celles de Honda ont en revanche fortement baissé (-14,6%), tout comme celles de Nissan (-13,5%). Du côté des "kei cars", mini-voitures japonaises dotées d'une motorisation égale ou inférieure à 660 cm3, 169.927 d'entre elles ont été écoulées le mois dernier, une hausse de 5% sur un an, selon des statistiques de l'association japonaise de ce sous-segment automobile.