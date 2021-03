Lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait 1,24% à Londres par rapport à la clôture de vendredi, à 65,22 dollars.

Dans le même temps, le baril américain de WTI pour avril s'appréciait de 1,33% à 62,32 dollars.

A respectivement 67,70 dollars et 63,81 dollars le baril, les deux contrats de référence avaient touché jeudi des niveaux plus vus depuis le 8 janvier 2020, avant de se replier vendredi.

"Les prix du pétrole se redressent ce matin après l'adoption par la Chambre du projet de loi de relance américain", a commenté Stephen Innes, analyste.

La Chambre américaine des représentants a en effet approuvé samedi le vaste plan de relance de 1.900 milliards de dollars voulu par le président Joe Biden, un premier cap crucial avant son examen au Sénat et son entrée en vigueur, synonyme pour plusieurs ana lystes de coup de pouce pour la demande du premier consommateur d'or noir.

Malgré la baisse de vendredi, "la tendance principale du baril reste positive", souligne l'analyste Carlo Alberto De Casa, car "les investisseurs continuent de parier sur une reprise économique rapide grâce aux vaccins."

Les marchés se positionnent également en amont du prochain sommet ministériel des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de l'Opep+, le deuxième de l'année, prévu jeudi prochain.