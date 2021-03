Cinq (5) sessions de formation sur les métiers de l'exportation sont programmées au titre de l'année en cours par l'institut de formation des entreprises, a-t-on appris lundi auprès des responsables de la chambre de commerce et d'Industrie ‘’El-Wahat’’ à Ouargla. Programmées en fonction des besoins de la région et le sud en général, ces formations visent à favoriser l'émergence de nouveaux exportateurs dans la région et l’accompagnement des personnes formées pour créer des entreprises d’exportation, a indiqué à l’APS le directeur de la CCI- ‘’El Wahat’’ Khelil Sadek. Ces cycles de formation sont encadrés par des experts et formateurs agréés par le ministère du commerce ainsi que des spécialistes dans les domaines des activités douanières et bancaires, selon la même source.

Un programme de formation intensif de six jours est adopté, qui comprend des cours (théoriques et pratiques), sur plusieurs thèmes scientifiques afférents notamment à l'environnement du commerce international, la stratégie d'exportation, l'assurance financière et les procédures douanières, a-t-il expliqué. A l'heu re actuelle, deux sessions ont été organisées au niveau d’Ouargla (22 stagiaires ) et Touggourt (12) , composées d'étudiants, de travailleurs , de commerçants, d'agriculteurs (producteurs de dattes) et d’hommes d'affaires, a-t-il ajouté . Dans le cadre des l'activités de l'institut de formation des entreprises relevant de la chambre de commerce et d'industrie "El Wahat " d’Ouargla , de nouvelles spécialités de formation ont été ouvertes, dont, agent de sécurité et de contrôle, ingénieur en informatique , ingénieur d'affaires, et en management , selon ce responsable.