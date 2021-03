Près d'une centaine d'exposants prendront part à la 4ème édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER), qui se tiendra du 8 au 11 mars courant au Palais des expositions à Alger, ont indiqué lundi les organisateurs.

Organisé sous le haut patronage du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, le SEER 2021 sera la première manifestation économique au niveau de la Safex après presque une année de paralysie due à la crise sanitaire, ont avancé les organisateurs. Le SEER, événement international organisé par la société "Advision El Djazair", sous le thème "éco-innovation", verra la participation de sociétés et organismes nationaux, en l'absence de la participations des sociétés étrangères en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a causé la fermeture des voies aériennes, a tenu à souligner la directrice du Salon, Nassima Messaoudi.

Dédié simultanément aux industries de l’électricité et des énergies renouvelables, ce salon permettra de rassembler les différents opérateurs activant dans les domaines de l'électricité et des énerg ies renouvelables (Fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs d'électricité, installateurs) afin d'échanger leur-savoir faire dans ce domaine, a souligné la responsable. Selon Mme. Messaoudi, la 4ème édition du SEER est accompagnée par les partenaires de l’évènement que sont la société nationale d’électricité et du gaz, Sonelgaz, le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l'Efficacité Energétique (CEREFE), le Centre de Recherche en Technologie des Semi-conducteurs pour l'Energétique (CRTSE) et le Centre de Recherche dans le domaine des Energies Renouvelables (CDER).

"Des experts appartenant à ces organismes, dont la Sonelgaz et la Sonatrach, présenteront plusieurs conférences liées aux industries de l’électricité et des énergies renouvelables lors de la tenue", a ajouté la même source. Cette édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables verra l'organisation d'un concours (Energy Innovation Challenge), destiné aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets novateurs dans le domaine des ENR, a annoncé Mme. Messaoudi. Elle a souligné que ce concours, organisé par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des startups, a pour but de récompenser les projets novateurs portés par des jeunes un iversitaires, ajoutant et les trois premiers lauréats auront droit, en plus d'une récompense pécuniaire, à un accompagnement prodigué par les partenaires de ce salon afin de concrétiser leurs projets.

Ils bénéficieront également de formations.