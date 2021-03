Lors d'une réunion avec les cadres centraux du ministère, M. Arkab a appelé à "la poursuite de l'action afin de garantir la sécurité énergétique et à davantage d'efforts pour renouveler les réserves en hydrocarbures du pays et augmenter la production", note la même source.

Le premier responsable du secteur a donné les instructions nécessaires concernant le projet de mine de fer de Gara Djebilet et de projet de phosphate à l'est du pays, lesquels constituent "une priorité absolue devant être concrétisée dans les plus brefs délais", a-t-il estimé. Par ailleurs, M. Arkab a instruit les cadres du ministère à l'effet d'oeuvrer avec les institutions du secteur pour "l'amélioration de la qualité des services et l'accès du citoyen et des différents secteurs productifs du pays aux meilleurs services, notamment l'éne rgie".

Concernant l'opération de fusion des secteurs des mines et de l'énergie, le ministre a appelé à ''l'achèvement de l'opération de fusion de manière rapide et efficace dans le souci de se focaliser sur les projets et les grands chantiers du secteur". M. Arkab a souligné, en outre, que "l'Etat algérien, à travers le secteur de l'Energie et des mines, est pleinement engagé à relever tous les défis et les enjeux rencontrés actuellement et à l'avenir", conclut la source.