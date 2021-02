Les coureurs du club Amel El-Malah (Aïn Témouchent) se sont illustrés lors de la course cycliste régionale toutes catégories, disputée samedi à Saïda. En juniors-seniors, qui ont concouru sur une distance de 73,6 km sur route, la palme est revenue au cycliste Anes Boudjemâa du MC Alger qui a dominé l'épreuve devant Bouziane Khalil et Berkou Salah de l’école de Sidi Bel-Abbès chez les seniors, et Zidane Zakaria du club Amel El-Malah devant son coéquipier Ali Djeridi et Abidou Mohamed du VC de Sidi Bel-Abbès chez les juniors. Chez les cadets, sur une distance de 31,2 km dans un circuit fermé à boucler en 6 tours, la première place est revenue à Bakhti Mohamed d'Amel El-Malah devant Bakari Azzeddine de Sidi Bel-Abbès et Demouche Mohamed d'Amel El-Malah. En minimes, concourant sur une distance de 15,6 km à effectuer en trois tours, un groupe de trois coureurs s'est détaché du peloton pour disputer au sprint les trois places du podium. C'est Benyahia Mohamed du club Amel El-Malah qui a remporté l'épreuve devant Chaabani Abdellah du club Chaabet El Ham d’Aïn Témouchent et Lagha Abderrahmane de l’ Ecole de cyclisme de Saïda. Chez les benjamines qui ont effectué 10,4 km en 2 tours, c'est la jeune Benyakour Yamna d'Amel El-Malah qui a eu plus de mérite pour monter sur la première marche du podium devant ses coéquipières Fadila Mahi et Bouyakour Sabrina. Dans la catégorie enfants qui ont parcouru un demi-tour de 2,6 km, la victoire est revenue au sociétaire d'Amel El-Malah, Khenaoui Fares, devant Bendas Yacine de la même formation et Djabour Abdelmadjid du Mostakbal Aïn Témouchent. Le niveau technique de cette compétition, qui a enregistré la participation de 65 coureurs des différentes catégories d'âge représentant trois wilayas de l'Ouest du pays, à savoir Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent et Saïda, a été qualifié de "bon" par les organisateurs. Ce rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de remise de prix et de cadeaux aux lauréats, en présence de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Saïda et d’anciens cyclistes de la région.