Le vice-président sortant de la fédération sportive des Sourds d'Algérie (FSSA), Issaam Senouci a été élu président de l'instance fédérale, pour le mandat olympique (2021-2024), lors de l'Assemblée Générale Elective (AGE) qui s'est déroulée samedi à Alger.

Les travaux de l'AGE ont eu lieu en présence de 32 membres sur les 44 que compte l'Assemblée générale, dont 28 votants, sous la supervision de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, Bounane Houria. Le seul candidat à la présidence de la FSSA a obtenu 20 voix contre 3 et une abstention, alors que deux bulletins ont été annulés. "Je suis très content de mon élection à la tête de la FSSA. Je vais oeuvrer pour être à la hauteur de la confiance placée en moi par les membres de l'AG, et aussi travailler pour la promotion de cette discipline en Algérie" a déclaré le nouveau président à l'issue de son élection.

"Nous allons donner la priorité dans notre plan de travail, aux écoles des sourds pour dénicher de nouveaux talents et les bien préparer, avant de les intégrer aux différentes sélections nationales", a t-il ajouté. Par ail leurs, les membres de l'AG ont procédé à l'élection du nouveau Bureau Fédéral de la FSSA composé comme suit: Oussama Meghazi, Kamel Benammar, Karim Chouari, Lamine Hani, Mohamed H'maidi, Mourad Maameri et Hicham Slougha.

Les membres suppléants sont: Amina Taibi, Habiba Mekioui, Cheikh Mahi, Lazreg Hadji et Karim Bekhoumi.