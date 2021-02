En effet, la Fédération internationale des sports pour visuels (IBSA) a programmé dans son calendrier de 2021, des compétitions de judo afin de donner la chance aux athlètes toujours en quête d'une qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo de jouer leurs dernières cartouches.

Les athlètes algériens concernés par la qualification sont Chérine Abdellaoui (-52 kg), Sid Ali Lamri (-66 kg), Ould Kouider Ishak (-60 kg), Hamza Harkat (+100 kg) et Abderrahmane Chetouane (-90 kg). La première compétition internationale aura lieu les 24 et 25 mai en Azerbaïdjan, avec le Grand Prix de Bakou, qui marquera à l'occasion, le retour à la compétition de judo handisport

Le Grand Prix de Bakou, qui figurait sur le calendrier de qualification initial pour Tokyo-2020, avait été reporté l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Il a ensuite été inclus dans le processus de qualification révisé publié par le Comité international paralympique mi-2020.

La seconde chance des judokas algériens est pour les 18 et 19 juin, avec le Grand Prix de Walsall en Grande-Bretagne. Cette compétition devait avoir lieu en Turquie, à Antalya, les 5 et 6 avril prochains. En prévision de ces tournois, les athlètes algériens poursuivent leur préparation, avec des stages de plusieurs jours chaque mois, au centre de préparation de l'élite nationale à Souïdania (Alger), sous la houlette de leurs entraîneurs.

"La préparation se déroule le plus normalement du monde. La fédération veille à réunir les conditions adéquates pour une bonne préparation. Les athlètes travaillent dans la sérénité la plus absolue et se concentrent sur leur objectif", a indiqué à l'APS le directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne handisport (FAH), Mohamed Miloudi.

Un ou deux stages sont aussi prévus à l'étranger pour les athlètes afin de peaufiner la préparation qui a été entamée au mois de février en Algérie et se poursuivra pour les qualifiés jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo l'été prochain, selon la même source. Il est à rappeler que la dernière compétition officielle de judo de l'IBSA s'était déroulée en janvier 2020, à Montréal au Canada, avec les Championnats américains , avant que la fédération internationale, à l'instar des autres instances mondiales, ne décide d'arrêter toutes les compétitions en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.