Cinq civils dont un enfant ont été tués dimanche dans le tir d'un obus à Hodeida, ville stratégique de l'ouest du Yémen, ont annoncé des sources militaires accusant le mouvement armé des Houthis d'être responsable de cette attaque.

L'obus a touché une maison près de l'aéroport dans l'extrême sud de la ville portuaire contrôlée par les Houthis.

"Cinq civils, dont une femme et un enfant, ont été tués chez eux dans un tir d'obus de mortier", a indiqué un responsable militaire loyaliste, en accusant les Houthis.

Les Nations unies se sont inquiétées le mois dernier d'une recrudescence des combats dans la région de Hodeida, affirmant que des milliers de civils étaient en danger. L'essentiel des importations alimentaires du pays et de l'aide humanitaire transite par la région de Hodeida. L'attaque de dimanche intervient au moment où les Houthis mènent une bataille meurtrière pour le contrôle de la province pétrolière de Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord du Yémen. Le conflit au Yémen a été déclenché en 2014 par une vaste offensive des Houthis qui se sont emparés de larges pans du territoire, y compris de la capitale Sanaa qu'ils contrôlent toujours. Dans la guerre au Yémen, les forces gouvernementales sont appuyées militairement par une coalition de pays emmenée par l'Arabie saoudite. Le conflit armé a plongé le pays dans la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU, et fait des dizaines de milliers de morts, d'après des ONG internationales, sans oublier les millions de déplacés et une population au bord de la famine.