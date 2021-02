La récente promotion des dix (10) circonscriptions administratives du sud du pays en wilayas à part entière, revêt une grande importance, notamment en termes de rapprochement de l'administration du citoyen et la décentralisation en mesure de répondre aux besoins de développement social et économique, ont estimé des universitaires.

Il s'agit des wilayas de Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair, et El Menia.