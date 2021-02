Un responsable local somalien a échappé à une tentative d'assassinat, dimanche, par l'explosion d'une mine terrestre au passage de sa voiture, à l'est de la capitale, Mogadiscio, selon une source sécuritaire.

La même source citée par des médias, a déclaré que la voiture ciblée par la mine terrestre dans la région de Dar al-Salam, à l'est de Mogadiscio, transportait le président du district de "Yaqshid" (affilié à la capitale) Ahmed Abdullah.

Et d'ajouter que l'explosion est survenue au passage de la voiture et n'a causé aucune perte matérielle ou humaine. Selon la même source, il s'agit du deuxième attentat du genre dans la capitale en quelques heures.

Une première explosion a eu lieu dimanche matin visant un véhicule militaire appartenant aux forces de l'administration pénitentiaire au moment de leur passage près de la sortie 4, au centre de Mogadiscio.

Au moins deux soldats du gouvernement ont été tués et d'autres ont été blessés (dont le nombre n'a pas été précisé), selon la source sécuritaire. Plus tôt ce matin, d'autres sources ont rapporté que seulement deux blessés ont été signalés.

Les autor ités gouvernementales accusent généralement le groupe armé ''shabab'' d'être l'instigateur des attentats terroristes. La Somalie mène, depuis des années, une guerre contre le groupe terroriste "shabab, qui a revendiqué plusieurs opérations terroristes qui ont entrainé la mort de centaines de personnes.