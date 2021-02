Intervenant à l'occasion des festivités commémorant le 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Afonso a déclaré que "l'Angola était dès le début aux côtés du peuple sahraoui dans sa lutte pour arracher son droit à l'autodétermination".

"Ma participation aux festivités de la proclamation de la RASD, en ma qualité de représentant du corps diplomatique angolais, est une affirmation du soutien à la lutte sahraouie pour recouvrer son droit à l'autodétermination dans le cadre de la légitimité internationale", a déclaré le diplomate angolais.

Les festivités de célébration du 45e anniversaire de la proclamation de la République sahraouie ont débuté samedi matin à Aousserd (camps des réfugiés sahraouis, marquées par une élan de solidarité internationale notamment avec la remise par les ambassadeurs du Zimbabwe et de Cuba de leurs lettres de créance au président sahraoui, Brahim Ghali.

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a imputé dans son allocution la responsabilité à l'ONU et à la communauté internationale concernant la situation dans le Sahara occidental, affirmant que les festivités sont marqué par un élan de solidarité et de reconnaissance des droits du peuple sahraoui et de sa souveraineté sur ses territoires tant au niveau onusien qu'aux niveaux africains et européens.