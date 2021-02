Les travaux d'alimentation en gaz naturel de trois communes (Akerrou, Aït-Chaffaï et Zekri) de la daïra d'Azeffoun (Est de Tizi-Ouzou) seront lancés prochainement, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication de la wilaya. Le projet, nécessitant un financement de plus de 5 milliards DA, est inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014 de développement de la wilaya. Le responsable local de la Sonelgaz, Mohamed Djouadi, a indiqué lors d'une réunion jeudi qui a regroupé le wali de Tizi Ouzou, mahmoud Djemaa, avec les élus locaux et comités de villages de ces communes ainsi que l'ensemble des intervenants sur ce projet, qu'il permettra une fois achevé l'alimentation de pas moins de 7.080 foyers répartis à travers les trois communes précitées et 3 000 autres foyers du village d'Imellal dans la commune d'Azazga. Il a été, également, discuté lors de cette réunion, tenue en présence des représentants des comités de villages de ces communes, des éventuelles oppositions citoyennes qui peuvent surgir et freiner la réalisation de ce projet. Sur ce point, le wali Mahmoud D jamaa "a plaidé pour une concertation avec les citoyens et exhorté les élus locaux et les comités de villages de s'impliquer et user de leur poids et leur autorité pour contourner cet éventuel obstacle", a souligné, Mokrane Aouiche, responsable de la cellule de communication. Concernant le dossier complexe du village Tigrine, dans la commune d'Ait Chafaa, non retenu dans le plan initial du projet, M. Aouiche a déclaré qu'"il sera discuté prochainement en commission de wilaya vu sa complexité". L'autre projet évoqué lors de la réunion est celui de la commune d'Illilten (Sud-est de la wilaya), qui bute sur l'opposition des habitants d'un village Taghzout, qui conditionnent le passage du gazoduc par leur alimentation en eau potable. Là, aussi, un appel à la sagesse des habitants de ce village a été lancé pour permettre la réalisation de ce projet d'utilité publique, d'autant, a expliqué la même source, "que leur problème a été réglé suite à leur alimentation à partir du village limitrophe Zoubga".