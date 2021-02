La même source a précisé que les travaux d’aménagement extérieur de la cité El Manchar, où est implanté ce lot de logements avancent à un "rythme appréciable" tout comme les chantiers de raccordement de ces habitations aux divers réseaux. Ces habitations font partie d’un programme de 1.421 logements publics locatifs de la ville de Batna dont la liste des bénéficiaires a été affichée, en août dernier, et les clés de 621 unités de ce lot, ont été déjà remises à leur bénéficiaires alors que l’attribution du reste était reportée pour non achèvement du chantier des raccordements aux divers réseaux, a rappelé la même source. Il est à noter que ce programme de logement LPL dont a bénéficié la capitale des Aurès, a été réalisé dans la région d’ El Manchar, à l’entrée Nord de la ville de Batna et au pôle urbain, Hamla 3.