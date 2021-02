L´Algérie s'est engagée à améliorer davantage la connexion internet et a décidé d'augmenter le débit minimum de 2 à 4 Mbps pour près de 2 millions de foyers, mais ce débit (4 Mbps) "reste insuffisant", a expliqué M. Boumzar à l'APS.

"Cette augmentation du débit minimum n'est qu'un début et nous allons passer à des débits supérieurs", a-t-il promis, en marge d'une rencontre au siège du ministère.

Pour rappel, Algérie Télécom a annoncé mercredi dernier avoir lancé des essais techniques en vue de permettre à 2 millions d'abonnés de doubler le débit de la connexion Internet.

Le ministre a, dans ce sens, fait savoir que "ces tests techniques effectués, ces derniers jours, sur le territoire national, sont concluants".

Sur un autre plan, M. Boumzar a indiqué qu' "Algérie Télécom va va lider des offres relatives aux différents autres débits auprès de l´Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE), afin d'encourager les abonnés à migrer vers des débits plus importants". M. Boumzar avait déclaré, en janvier dernier à l'APS, que le débit internet minimum sera augmenté en Algérie, l'objectif à court terme étant d'arriver à un débit de 4 à 8 mégas permettant ainsi un accès aisé à la vidéo haute définition et autres contenus à valeur ajoutée.