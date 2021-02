Le médiateur de la République, Karim Younès, a affirmé jeudi à Annaba que le recouvrement de la confiance du citoyen dans l’administration et les institutions de l’Etat constitue, pour les médiateurs au niveau local, "un devoir et un challenge à relever par l’accomplissement correct des tâches à tous les niveaux".

Dans une rencontre régionale tenue au siège de la wilaya d’évaluation des actions des délégations de la médiation de la République dans 15 wilayas, M. Karim Younès a souligné que ‘’l’Etat puise sa force dans la cohésion de son peuple et sa confiance dans ses institutions’’.

Il a mis en garde, dans ce contexte, contre le danger de voir le citoyen sombrer dans le désespoir face à ‘‘un vécu ployant sous le poids d’une administration bureaucratique et des comportements corrompus’’, invitant les délégués locaux de la médiation de la République à se mobiliser dans le cadre de leur mission pour atténuer les difficultés rencontrées par le citoyen et freinent la prospérité de la société.

‘‘La bureaucratie et la corruption constituent une réalité qui entrave le processus d’investiss ement dans le pays et brouille le rapport du citoyen aux institutions de l’Etat’’, a ajouté M. Karim Younès qui a insisté sur la mobilisation de tous y compris le citoyen pour affronter cette réalité avec détermination et parvenir à l’objectif de la prospérité sociale voulue.

Il a également souligné ‘‘la nécessaire mobilisation des compétences pour réformer les situations et préserver les fondements de l’Etat’’. Après avoir écouté les préoccupations des délégués locaux relatives notamment aux difficultés de prendre en charge certaines doléances de citoyens liées au foncier et au logement, le médiateur de la République a rappelé les tâches réglementaires du délégué qui constitue "un tr it d’union entre le citoyen et l’administration" qui doit être efficace dans la prise en charge des préoccupations du citoyen’’.

Il a également indiqué que les missions de la médiation de la République ‘‘expriment la volonté du président de la République Abdelmadjid Tebboune d’améliorer le vécu du citoyen’’ préconisant l’association des élus aux efforts de prise en charge des préoccupations des citoyens à travers les mécanismes de coordination avec les services de l’administration locale. M. Karim Younès a visité le siège de la délégation d’Annaba de la médiation de la République dont les services ont enregistré t depuis le début de leurs activités en octobre 2020, un total de 2.337 requêtes, a-t-on indiqué.