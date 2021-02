Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi a mis en avant jeudi à Alger la nécessité d'adopter une nouvelle approche scientifique de gestion, fondée sur le savoir et l'innovation, et de chercher des voies de préservation des ressources en eau et d'adaptation aux changements climatiques, a indiqué un communiqué du ministère.

S'exprimant à l'occasion d'une visite au siège de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'assurer la coordination entre l'agence, les universités et les instituts en vue de développer et de réaliser des projets de gestion des ressources en eau et de renforcer les compétences académiques en la matière.

Il a en outre souligné le rôle des cadres du secteur dans la réalisation de cet objectif à travers le lancement des initiatives et le renforcement de la coordination, de la concertation et de la participation à la prise de décisions liées aux différents programmes prévus, afin de promouvoir et assurer une gestion complémentaire et durable des ressources en eau. M. M ihoubi a enfin mis en avant le rôle de l'AGIRE dans la sensibilisation des citoyens quant à l'importance de rationnaliser l'utilisation de cette ressource stratégique et de se diriger vers le changement de comportements.