Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a mis l'accent, jeudi à Alger, la nécessité de développer et d'améliorer les prestations du secteur du tourisme en matière de "gouvernance et de comportement", soulignant que l'évaluation "positive et responsable" de tout établissement touristique "prend en considération l'aspect matériel et financier ainsi que la satisfaction des clients".

S'exprimant à la clôture d'une rencontre d'évaluation des établissements de gestion touristique et hôtelière relevant du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), le ministre a souligné la nécessité de développer et améliorer les prestations du secteur du tourisme en matière de "gouvernance et comportement".

Pour M. Boughazi "l'évaluation positive et responsable prend en considération les aspects matériels et financiers ainsi que la satisfaction des clients" outre l'évaluation non matérielle qui peut avoir un impact direct sur la rentabilité des établissements en cas de négligence. Après avoir appelé à la nécessité de se focaliser sur la satisfaction des clients, le ministre a insisté sur l'amélioration des prestations offertes par le personnel du secteur.

Au terme de la rencontre, des contrats de performances ont été signés entre els gérants des établissements publics de gestion touristique et hôtelière.