La sonde chinoise Tianwen-1 est entrée mercredi en orbite de stationnement autour de Mars après avoir effectué une manœuvre orbitale, a annoncé l'Administration nationale de l'espace de Chine (ANEC).

A 6h29 (heure de Pékin), Tianwen-1 est entrée en orbite de stationnement, son point le plus proche de la planète étant à 280 km et son point le plus éloigné à 59.000 km.

Il faudra environ deux jours martiens à Tianwen-1 pour boucler un cercle (un jour martien est environ 40 minutes de plus qu'un jour sur Terre), a indiqué l'ANEC.

Tianwen-1, qui comprend un orbiteur, un atterrisseur et un rover, restera en orbite pendant environ trois mois.

L'ANEC a ajouté que les charges utiles sur l'orbiteur seront toutes mises en marche pour l'exploration scientifique.

La caméra à moyenne résolution, la caméra à haute résolution et le spectromètre effectueront une étude détaillée de la topographie et du climat poussiéreux de la zone d'atterrissage présélectionnée en vue d'un atterrissage.

Le 23 juillet 2020, Tianwen-1 a été lancée depuis le site de lancement des vaisseaux spatiaux de Wenchang, dans la province insulaire de Ha inan, dans le sud de la Chine.

La sonde a voyagé dans l'espace pendant 215 jours et se trouve actuellement à environ 212 millions de km de la Terre.

Elle est entrée en orbite autour de Mars le 10 février et a effectué deux ajustements orbitaux les 15 et 20 février.