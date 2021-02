Les exportations de téléphones mobiles et composants électroniques du Vietnam ont atteint 51,8 milliards de dollars (MMUSD) en 2020, selon le Département vietnamien des douanes.

Cette performance a permis à ce segment à forte croissance de s'imposer en tête des produits exportés du Vietnam, ajoute la même source.

La Chine et les Etats-Unis figurent en tête des importateurs de téléphones mobiles produits au Vietnam, suivis de la Corée du Sud, Hong Kong, les Emirats arabes unis, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Cependant, 2020 a été considérée comme une année morose pour ce segment, qui a connu pour la première fois une légère baisse de 0,4% après 11 ans de présence dans la liste des marchandises d'exportation affichant une croissance continue.

Le pays d'Asie du sud-est est en train de se frayer une place de plus en plus prépondérante dans un secteur qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des usines chinoises.

La rentabilité du "made in China" est affectée par le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Selon le cabinet Counterpoint, basé à Hong Kong, la part de la Chine dans la produc tion mondiale des smartphones est tombée de 75% en 2016 et 68% en 2019.