Une exposition collective de toiles, organisée à Marseille (France), regroupant les travaux de plusieurs artistes algériens de générations différentes, présente une rétrospective sur l'histoire des arts plastiques en Algérie depuis les années 1960, indique le site Internet officiel de l'événement.

Intitulée "En attendant Omar Gatlato" (en référence au film éponyme réalisé en 1977 par Merzak Allouache), l'exposition, visible jusqu'au 16 mai prochain au Musée de l'Art contemporain "Triangle France-Astérides", met en valeur l'histoire des Arts plastiques en Algérie, à travers les toiles de 29 artistes-plasticiens issus d'Algérie et de la diaspora.

Les œuvres exposées, dont la plus ancienne date de 1965, proposent aux visiteurs un panorama sur la genèse de cette discipline artistique en Algérie, où des plasticiens, de différents courants artistiques, ont donné libre court à leur créativité prolifique pour raconter leur pays, dans ses dimensions traditionnelle, historique et patrimoniale.

Appartenant entre autre, aux courants abstrait, réaliste, naïf ou contemporain, les toiles trait ent en substance de sujets en lien avec la société, la politique, les gens dans la pratique des us et coutumes, ou encore l'histoire.

L'exposition compte des œuvres d'artistes comme Kader Attia, Djamel Tatah, Baya, Fayçal Beghriche, Mohamed Khedda, Fella Tamzali, Mahboub Benbella et Zoubir Hellal. Ouverte uniquement aux artistes et aux professionnels pour des raisons de santé publique, en prévention contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, l'exposition collective "En attendant Omar Gatlato" est organisée en collaboration avec le Centre national (français) pour les Arts plastiques.