Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé, mercredi, l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à "adhérer" aux efforts visant le renforcement et l'immunisation du front social contre les tentatives d'exploitation insidieuse de la situation économique difficile.

"L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), cette organisation prestigieuse, connue pour sa longue tradition de lutte et de militantisme, est appelée en cette conjoncture marquée par une situation économique difficile et la propagation de la pandémie de Covid-19 et leurs retombées sur la situation sociale sur de larges catégories de travailleurs, à adhérer, comme à son accoutumée, aux efforts visant le renforcement et l'immunisation du front social contre les tentatives d'exploitation insidieuse de cette situation, en semant le doute et la confusion", a indiqué le Président Tebboune dans un message, lu en son nom par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'occasion de la célébration du 65ème anniversaire de la création de l'UGTA et du 50ème anniversair e de la nationalisation des hydrocarbures.

"Nous sommes déterminés à accélérer la cadence de traitement des incidences sociales et à prendre en charge graduellement nos sœurs et frères travailleurs impactés, en veillant constamment au suivi de la mise en œuvre des programmes tracés et des décisions prises à cet effet par les autorités publiques", a affirmé le président Tebboune.