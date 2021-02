Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, mercredi à Hassi R'mel (Laghouat), que l'Algérie a fait de la politique énergétique "une priorité majeure", d'où l'importance de la transition énergétique en tant que facteur clé sous-tendant l'ensemble de ses politiques de développement.

Dans son allocution, lors de sa visite à Hassi R'mel, à l'occasion du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Djerad a souligné que "l'Algérie, à l'instar de plusieurs pays du monde, a fait de la politique énergétique une priorité majeure d'où l'importance de la transition énergétique en tant que facteur clé sous-tendant l'ensemble de ses politiques de développement, conformément à la triptyque du renouveau économique, basée sur la sécurité alimentaire et sanitaire, la transition énergétique et l'économie numérique".

Il a ajouté, en outre, que la politique énergétique de l'Algérie s'inscrivait dans le cadre "des réformes économiques structurelles initiées, conformément au programme du président de la République, du plan d'action du Gouvernement et du programme de renouveau économique élaboré en concertation avec les opérateurs économiques et les partenaires sociaux, lors de la conférence nationale sur le Plan de relance économique organisée en aout 2020".

Par ailleurs, le Premier ministre a précisé "que cinquante ans après la nationalisation des hydrocarbures, l'Algérie a choisi de s'orienter définitivement vers le développement des énergies renouvelables, à travers l'adoption d'une base industrielle adéquate, d'autant qu'elle dispose de toutes les ressources naturelles et des moyens matériels et humains l'habilitant à devenir un leader en matière des énergies, solaire et éolienne durant les prochaines années".