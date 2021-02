Un total de 750 élèves des trois cycles d'enseignement ont passé, mardi, l'épreuve finale du Concours national de mathématiques lancé, le 9 février courant, par le ministère de l'Education nationale dans le cadre de la Journée internationale des mathématiques célébrée le 14 mars de chaque année.

Placé sur le slogan "Mathématiques, pour un monde meilleur", ce concours concerne les élèves devant passer les examens nationaux (fin de cycle primaire, BEM et baccalauréat) ayant obtenu, en 2020, une moyenne de 10/10 en mathématiques pour le cycle primaire, une moyenne égale ou supérieure à 18/20 pour le cycle moyen et une moyenne égale ou supérieure à 16/20 pour les candidats de la filière des sciences expérimentales.

La sélection des meilleurs élèves en mathématiques a été lancée à travers les 50 directions de l'éducation réparties sur l'ensemble du territoire national avec une moyenne de 5 élèves dans chaque cycle d'enseignement, soit 15 élèves de chaque wilaya, à l'exception de la wilaya d'Alger qui est représentée par 45 élèves, car regroupant trois directions de l'éducation, a fait savoir le Dir ecteur des activités culturelles, sportives et de l'action sociale au ministère de l'Education nationale, Abdelouahab Khoulalene.

Pour les élèves du cycle primaire, le concours est prévu en deux étapes (épreuves écrite et en ligne pour une durée d'une heure et demie). Pour les cycles moyen et secondaire seule l'épreuve écrite est prévue pour une durée de deux heures, a déclaré à l'APS M. Khoulalene. Les sujets des examens ont été élaborés par une Commission nationale ad-hoc, a-t-il précisé. Les trois lauréats (un de chacun des paliers d'enseignement) seront récompensés le 14 mars, décrété par l'Unesco Journée internationale des mathématiques (JIM), a-t-il expliqué, évoquant l'éventualité pour ces lauréats de représenter l'Algérie dans la prochaine Olympiade international de mathématiques (IMO en anglais).

A ce sujet, M. Khoulalen a fait part de la volonté du ministre de l'Education nationale de constituer une commission nationale chargée de la préparation et l'organisation de l'Olympiade des Maths.

Une forte participation des filles relevée

En chiffres, le responsable des activités culturelles et sportives au ministère de l'Education nationale a indiqué que le taux de participation des filles avait dépassé 53%, précisant que ce chiffre avait atteint 56,8% dans le cycle se condaire, et 62% dans le palier moyen.

Cependant, dans l'enseignement primaire, la participation des garçons a enregistré un taux de 59%. Au sujet du taux élevé relevé par les filles dans l'apprentissage des maths, le président de la société de mathématiques d'Algérie (SMA), Rachid Bebbouchi a estimé que ce fait "s'impose de lui-même à présent en Algérie", indiquant que ce pourcentage "régressera au fur et à mesure du parcours professionnel dans l'enseignement supérieur". Certains participants ont saisi cette occasion pour exprimer leur "joie et fierté" de passer cet examen qui leur offre "plus de perspectives pour apprendre davantage la discipline de mathématiques", ont-ils dit.