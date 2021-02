Plus de 2.682 km de réseaux de fibre optique ont été installés à travers divers quartiers de la wilaya de Constantine au titre de l’exercice 2020, a-t-on indiqué dimanche dans un communiqué de la direction opérationnelle d’Algérie Télécom. "La mise en place du réseau de fibre optique qui figure parmi les principales missions menées par Algérie Télécom afin de permettre à un maximum de la population de bénéficier des offres ultramodernes IDOOM ADSL et IDOOM fibres a donné lieu en 2020 à la pose de plus de 75 km de fibre optique portant la boucle locale à 2 682,92km", a-t-on précisé. Dans les zones d’ombre où l’option 4G LTE constitue une solution efficace, il a été procédé à l’installation et à la mise en production de neuf (9) équipements de type ENOD B, permettant à un nombre important d’habitations de ces régions de bénéficier des services technologiques de l’information et de télécommunication, a-t-il affirmé, notant que cette opération a contribué à porter le nombre de ces équipements à 59 totalisant une capacité globale de 43.660 accès. Le développement du réseau a connu la mise en service de de ux nouveaux optical line terminal (OLT) d’une capacité de 2x17000 accès auquel ont été reliés 3 360 clients à la technique de Fiber to the Home (FTTH), répartis entre les nouveaux pôles urbain de la nouvelle ville, notamment les cités de l’Agence de l’amélioration et du développement du logement ( AADL) et le quartier Bel Air, a précisé le document. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation des anciens réseaux par le FTTH ainsi que sept nouveaux équipements FTTC/FTTB, a-t-on souligné, relevant qu’un programme de modernisation des équipements d’accès, en cours d’exécution par les services de la direction opérationnelle, sera achevé "le premier trimestre de l’année 2021". Soulignant qu'un plan d’action a été établi par la direction opérationnelle d’Algérie Télécom pour améliorer les prestations offertes aux abonnés, a-t-on indiqué, relevant que les responsables de ce secteur œuvrent aussi à adapter les conditions de travail des employés et d’accueil des clients à travers un vaste programme d’aménagement des structures commerciales et techniques d’Algérie Télécom.