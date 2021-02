Le chef d'état-major de la 2e Région militaire, le général Bouhama Nacir a présidé, au nom du général-major, chef de la deuxième Région militaire, l'ouverture de ces journées, soulignant, dans une allocution pour la circonstance, que cette manifestation d'information sur l'Ecole des sous-officiers du matériel permet de faire connaître les différentes activités et spécialités que les étudiants et les stagiaires suivent, ainsi que les moyens et et les équipements pédagogiques dont ils disposent.

Ces journées d'information, qui s'étalent jusqu'au 25 février en cours, avec la présence de différents représentants des médias, "constituent une fenêtre sur nos forces armées, à travers laquelle la société civile peut constater le saut qualitatif réalisé par l'Armée nationale populaire de manière générale et l'arme du matériel en particulier", a-t-i l déclaré.

Le général Bouhama a rappelé que "cette manifestation d'information de proximité est devenue une des bonnes traditions que le Haut commandement de l'ANP a consacré dans le cadre de sa quête principale visant la concrétisation du principe de rapprochement de l'institution militaire des citoyens, notamment les jeunes, ainsi que le renforcement les liens armée-nation". Le chef d'état major de la 2e RM a encore souligné que "ces journées d'information sur l'Ecole des sous-officiers du matériel coïncident avec la célébration de la journée nationale du chahid et représente un rendez-vous avec l'histoire qui ravive nos sentiments et sensations de recueillement à la mémoire des chouhada de l'Algérie, qui se sont sacrifiés corps et âmes pour que nous puissions jouir, ajourd'hui, de l'indépendance".

A l'occasion de cette manifestation, qui a vu la présence du wali d'Oran, Messaoud Djari, une exposition a été organisée mettant en exergue les moyens pédagogiques et équipements utilisés dans différentes sessions de formation des élèves stagiaires de l'école, ainsi que les conditions d'accès à cet établissement, en plus de la projection d'une vidéo sur l'histoire et les activités de cette école et de l'animation de conférences.

L'Ecole des sous-officiers du matériel, connue lors de sa création sous l'appellation de centre d'entrainement et du ravitaillement s'est reconvertie, en 1980, en centre de formation technique de ravitaillemnt et ensuite école des sous-officiers le 23 mars 1983. Elle porte le nom du chahid Bendraoua Abdelkader depuis le 18 février 2015.