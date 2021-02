Le ministère de l'Education nationale a annoncé, dimanche, que la période "de vérification des informations personnelles" des candidats aux examens nationaux (session 2021), s'étalera du 1er au 15 mars 2021, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans le cadre de l'organisation des examens nationaux (session 2021), "le ministère de l'Education nationale informe l'ensemble des candidats scolarisés et libres, que l'opération de vérification des informations pour la confirmation de l'inscription et de l'exactitude des informations personnelles des candidats débutera du 1er au 15 mars 2021", lit-on dans le communiqué.

Pour les candidats scolarisés, l'opération d'inscription sera effectuée à travers la plateforme numérique du ministère par les directeurs des établissements et via les sites de l'Office national des examens et concours (ONEC) par les candidats eux-mêmes pour consulter leurs informations, en introduisant le nom d'utilisateur et le code secret de chaque candidat figurant sur l'accusé de réception du dossier d'inscription, précise la même source.

En cas d'erreur dans l'enregistrement de leurs informations, les candidats doivent en notifier le directeur de l'établissement. Les candidats scolarisés peuvent également s'inscrire via l'espace dédié aux parents d'élèves sur la plateforme numérique.

Pour les candidats libres, l'inscription se fera sur les deux sites de l'ONEC consacrés aux examens du baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM), a ajouté la même source, précisant que les candidats en question doivent notifier la direction de l'Education dont ils relèvent, des corrections nécessaires par écrit avant le 18 mars au plus tard.