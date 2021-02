La PDG de la compagnie Tunisair, Olfa Hamdi, a été limogée lundi, a annoncé le ministère tunisien du Transport et de la Logistique sans donner plus de détails.

Ce limogeage intervient sur fond de différends avec l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), principal syndicat tunisien, et de crise financière à laquelle fait face la compagnie depuis des années, selon l'agence de presse TAP.

Une crise qui s'est exacerbée avec la chute de l'activité aérienne, suite à la pandémie de Covid-19 et de la saisie conservatoire effectuée la semaine dernière, par la société TAV Tunisie sur les comptes bancaires de la compagnie Tunisair.

La saisie conservatoire, qui visait le recouvrement de 8 millions d'euros, par rapport à un total de dettes de 20 millions d'euros, a été levée, suite à un accord, signé vendredi 19 février 2012, entre le groupe Tunisair, l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) et TAV Tunisie.

Les syndicats du personnel de Tunisair relevant de l'UGTT avaient décrété une grève vendredi, qui avait été annulée suite à cet accord.

Cependant, l'ancienne PDG de la compagnie tunisienne a posté sur facebook, un document mettant en cause le secrétaire général de l'organisation syndicale.

Si le département du transport n'a pas précisé les raisons du limogeage, le ministre du Transport et de la Logistique tunisien, Moez Chakchouk, a expliqué lundi sur Shems FM, la décision par le comportement de Hamdi, qui n'a pas respecté "le devoir de réserve, en publiant des documents administratifs sur Facebook".