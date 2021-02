L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, a condamné dimanche une tentative d'assassinat du ministre de l'Intérieur du gouvernement soutenu par l'ONU, Fathi Bashagha, dans la capitale Tripoli.

"L'émissaire pour la Libye Jan Kubis condamne et exprime sa profonde inquiétude face au grave incident de sécurité au cours duquel le ministre de l'Intérieur Fathi Bashagha a été pris pour cible", a tweeté la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

"De tels actes imprudents constituent des menaces pour la stabilité et la sécurité, et visent à faire dérailler le processus politique ainsi que d'autres efforts de soutien à la Libye et à son peuple", a-t-elle ajouté.

M. Kubis a pour sa part appelé à une enquête complète, rapide et transparente sur l'incident "qui prouve une fois de plus combien il est important de garder toutes les armes uniquement dans les mains des autorités légitimes".

M. Bashagha a survécu à la tentative d'assassinat de dimanche, lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur son convoi à l'ouest de Tripoli, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Les gardes du corps du ministre ont riposté, tuant l'un des tireurs et en capturant deux autres, tandis qu'un blessé est à déplorer du côté des agents de protection, a précisé le ministère.

La Libye est en proie à l'insécurité et au chaos depuis la chute de son ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011.